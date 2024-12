Quotidiano.net - Fontana di Trevi riaperta, ma gli accessi restano limitati: solo 400 persone a volte

Roma, 22 dicembre 2024 – L'acqua ritorna nelladie l’iconico monumento di Roma ritorna ad affascinare turisti e non. In tempo per il Giubileo, dopo tre mesi di manutenzione straordinaria ("è stata davvero una corsa contro il tempo", dice il sindaco Roberto Gualtieri). Da adesso in poi potrà essere visitata – nella parte interna del catino, la piazza resta libera –da 400per volta. Per il momento il tour sarà gratuito, in primavera - dopo una fase di sperimentazione – si vedrà se mettere o meno un ticket d'ingresso. Gli orari L'entrata sarà dalle 9 alle 21 (ultimo accesso alle 20.30) tutti i giorni con l'assistenza di stewart dalla scalinata centrale, mentre l’uscita si trova presso il varco dal lato di via dei Crociferi. Al lunedì e al venerdì si partirà dalle 11 per consentire le operazioni di raccolta delle monete; ogni due lunedì invece dalle 14 alle 21 per lo svuotamento e la pulizia della vasca.