Eurolandia la ricetta contro i dazi di Trump

Villois Ancor prima di entrare ufficialmente in carica, Donald, con i suoi annunci di una politica iperliberista - conservatrice in cui dominano i, spaventa di più i suoi alleati occidentali in Europa, che i suoi possibili antagonisti, capitanati da Cina e India. Anche perché da tempo i Paesi emergenti stanno allargando la federazione commerciale BRICS, in alternativa concreta alla politica di scambi basata sul dollaro e sull’euro. L’annuncio dipreoccupa molto, soprattutto Germania, Francia e Italia, tre Paesi per cui gli Usa sono nei primi posti come mercati per l’export (con import pari a meno della metà). C’è poi il problema della difesa e del ruolo della Nato: il vulcanico presidente miliardario vuole imporre ai partners europei di raddoppiare, o poco meno, i contributi finanziari, oltre a chiedere l’impegno degli eserciti europei a garanzia di una zona off-limits al confine ucraino-russo (nel caso si arrivi ad un cessate il fuoco).