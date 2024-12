Ilgiorno.it - È morta, dopo un giorno d’agonia, la donna investita sulle strisce pedonali in via Lorenteggio

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 22 dicembre 2024 – Non ce l'ha fatta la cinquantaduenne peruvianala sera del 20 dicembre in via236: laè deceduta nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre all'ospedale San Carlo, dov'era stata ricoveratai primi soccorsi dei sanitari di Areu. La salma è stata trasportata all'obitorio di piazzale Gorini, in vista dell'autopsia. In condizioni disperate Sin dai primi minuti, le condizioni della cinquantaduenne, che secondo le prime informazioni viveva a Corsico, erano apparse particolarmente gravi: incosciente all'arrivo di ambulanza e auto medica, era stata intubata sul posto e poi portata in ospedale. La sua agonia è durata poco più di un. Madre e figlia nel passeggino investitein piazza Durante, l’automobilista scappa La dinamica Secondo quanto ricostruito, laè statada una macchina attorno alle 18.