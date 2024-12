Feedpress.me - Cresce la preoccupazione per gli avvistamenti di droni misteriosi negli Usa. Trump: “Abbatteteli”

Leggi su Feedpress.me

Da settimane, luci enigmatiche nei cieli del New Jersey, Pennsylvania e New York hanno scatenato curiosità e timori tra i residenti . Le segnalazioni, attribuite anon identificati , sono state accompagnate da video e testimonianze che descrivono oggetti luminosi in movimento silenzioso o sospesi nell’aria, spesso scomparendo all’improvviso. Nonostante l'attenzione mediatica e le richieste.