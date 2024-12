Così fa male davvero Ballando con le stelle la scoperta su Angelo Madonia durante la finale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella finalissima dicon lesi sono registrate due assenze importanti, seppur per motivi diversi. A far rumore è stato il vuoto lasciato al bancone della giuria da Guillermo Mariotto. L’altro grande assente è stato. Come ben sanno i telespettatori, l’ex maestro di Federica Pellegrini è stato allontanato dal programma in seguito a polemiche. Finora lui ha preferito mantenere un basso profilo, mala serata conclusiva un suo gesto non è passato inosservato.Molti ritengono che l’allontanamento disia stato eccessivo, soprattutto se confrontato a come è stato gestito il caso Mariotto. Lo stilista è stato perdonato per la sua fuga dalo studio in diretta, mentre il compagno di Sonia Bruganelli no. In tanti ieri si sono chiesti online seavesse seguito la seratada casa.