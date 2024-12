Dilei.it - Che tempo che fa, le anticipazioni del 22 dicembre: gli ospiti di Fabio Fazio

Domenica 22, dalle ore 19,30, preparatevi a un’ultima serata indimenticabile con CheChe Fa prima della pausa natalizia. Il programma diandrà in onda sul NOVE e in streaming su Discovery+, pronto a regalarci momenti di intrattenimento, risate e riflessione. La puntata sarà arricchita dalla consueta ironia di Luciana Littizzetto, il rigore Filippa Lagerbäck, e il talento comico di personaggi come Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura che ci aspettano al Tavolo, come da tradizione.Cheche fa del 22, arriva Richard GereA rendere magica la serata, duedi levatura internazionale. Il primo è il leggendario Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani, che concederà un’intervista esclusiva per parlare del suo nuovo film, Oh, Canada – I tradimenti, diretto da Paul Schrader e tratto dall’omonimo romanzo di Russell Banks.