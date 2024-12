Anteprima24.it - Biancolino: “Vittoria di maturità. Mercato? Voglio mettere del mio”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo una brutta partita in Coppa Italia è unadi. la squadra ha fatto una buona gara, di carattere e di voglia di prendere i tre punti”. Parla così Raffaele, dopo il successo (1-0) arrivato contro il Picerno. “Dobbiamo sempre correre e può capitare di trovare una buca durante il percorso – afferma – Abbiamo recuperato tanti punti, abbiamo cambiato tante cose. Dispiace per la partita di Coppa che non avremmo dovuto steccare soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno seguito in massa. L’importante era riprendere il nostro cammino e secondo me l’abbiamo fatto nel modo giusto“.“Sono abituato a guardare avanti – afferma il tecnico – Se mi giro indietro fa male aver perso punti con Taranto e Turris. L’importante è riprendersi sempre e farsi trovare pronti.