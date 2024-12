Basket Serie A2 2024 2025 | Udine corsara a Cantù Rimini cade a Verona

Leggi su Sportface.it

Tanto spettacolo nella 17^ giornata dellaA2di, che ha regalato diversi risultati molto importanti per quanto riguarda la parte altissima di classifica. A partire dalla sconfitta di, la seconda consecutiva, sul campo di. Un 76-70 che premia gli scaligeri, abili a ribaltare il risultato negli ultimi due quarti grazie ai 22 punti di Copeland e ai 18 di Penna, oltre alla doppia doppia sfiorata da Esposito (12 punti e 9 rimbalzi). Con questo risultato, la Tezenis sale a dieci vittorie in campionato, mentrerimane in testa ma vede avvicinarsi a soli due punti.I friulani si impongono nello scontro diretto contro, vincendo per 74-83 trascinata dai 23 punti di Hickey e beneficiando anche dell’apporto fondamentale di Caroti dalla panchina (13 punti e 6 assist).