Basket femminile Serie A1 | vittorie importanti per Schio e Faenza In 4 in bilico tra playoff e playout

Si è disputato nel weekend il dodicesimo turno del campionato diA1die dopo gli anticipi di ieri si sono disputati oggi gli ultimi due match in programma. In campo sono scese la Geas Sesto San Giovanni che ospitava, e la Brixia Brescia che in casa riceveva. Ecco come è andata.GEAS SESTO SAN GIOVANNI – FAMILA WUBER61-67Il big match tra Sesto San Giovanni evive di un sostanziale equilibrio nel primo quarto, con una fiammata delle ospiti che toccano il +2 a 2’46” dalla prima sirena, ma poi controparziale di 9-0 per le lombarde che vanno al primo stop avanti 17-12.obbligata, dunque, a rincorrere nella prima metà del secondo parziale, dove la Geas gestisce il vantaggio minimo fino a 2 minuti dal riposo. Qui, nuova fiammata di, che con un parziale di 6-1 va al riposo avanti 33-35.