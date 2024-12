Ilveggente.it - Atalanta-Empoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la diciassettesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, diretta tv e.Da ottobre in poi le uniche squadre che sono riuscite a fermare l’sono state Celtic e Real Madrid, ma in Champions League. Per quanto riguarda campionato e Coppa Italia, invece, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini non hanno fatto prigionieri: l’ultima sconfitta risale a fine settembre, quando il Como, a sorpresa, espugnò il Gewiss Stadium (tra l’altro l’unico a riuscirci finora insieme al Real).A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itLa Dea, che per la prima volta nella sua storia in questo periodo dell’anno può permettersi di guardare tutti da una posizione privilegiata come il primo posto in classifica, non ha preso sottogamba neppure la coppa nazionale: Gasperini mercoledì scorso contro il Cesena, squadra che milita inB, ha schierato gran parte dei titolarissimi, annichilendo 6-1 i romagnoli.