Tvplay.it - Ansia Inter, l’annuncio non lascia dubbi: c’è un altro stop pesante

Sale l’in casa, è arrivato un annuncio sul possibileche potrebbe portare al forfait contro il Como: ecco cosa sta succedendo.L’chiuderà, anche stavolta, la giornata di Serie A con il posticipo di lunedì sera in cui ospiterà il Como a San Siro. La squadra di Cesc Fabregas proverà a sferrare il colpaccio anche contro i nerazzurri, dopo aver battuto la Roma alla 16esima giornata, mentre i padroni di casa ce la metteranno tutta per fare risultato sotto gli occhi dei propri tifosi. Nel frattempo è però arrivato un annuncio che ha messo in allarme l’o ambienteista.non: c’è un(LaPresse) – Tvplay.itIn attesa del match che chiuderà la 17esima giornata sono filtrate alcune novità che stanno preoccupando non poco i tifosi nerazzurri.