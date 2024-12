Zonawrestling.net - WWE: Netflix e WWE unite per raccontare la storia di Hulk Hogan

Leggi su Zonawrestling.net

amaniacs, preparatevi:è pronta a esplorare a fondo la vita e l’eredità dell’iconico, leggenda della WWE. Secondo quanto riportato da PWInsider, è in lavorazione un documentario dedicato al membro della Hall of Fame. Sebbene i dettagli siano ancora riservati, non ci sono informazioni su quanto sia avanzato il progetto o su quando i fan potranno vederlo sulla piattaforma di streaming.Questa nuova iniziativa fa parte della crescente collaborazione trae WWE. Lo scorso ottobre, Nick Khan ha annunciato una serie dedicata al dietro le quinte durante la conferenza Next Level Sports presso l’Università della California del Sud. Successivamente, il colosso dello streaming ha stuzzicato l’interesse dei fan con un video promozionale che vede protagonista Rhea Ripley, anticipando le novità in arrivo.