WWE | Arrivano i premi di Sports Illustrated Cody Rhodes è l’atleta dell’anno

Capodanno si avvicina e il 2024 sta volgendo al termine: quello che sta per concludersi, è stato un anno molto ricco per il mondo del wrestling. Le major, WWE e AEW, hanno registrato grandi successi, mentre a gennaio abbiamo assistito alla rinascita della TNA dopo tante tribolazioni. In generale, si può tracciare un bilancio piuttosto positivo per il movimento in generale, che soprattutto nel nostro paese, ha potuto godere di un grande rinvigorimento. Adesso, quindi, è tempo di riconoscimenti. Tra le riviste che hanno dato tanto spazio al wrestling figura sicuramenteche, nelle ultime ore, ha pubblicato una lista die riconoscimenti verso i wrestler, storyline e match che si sono distinti nel corso del 2024. Per la categoria maschile, il wrestler, mentre per quella femminile è l’ormai ex Timeless, Toni Storm.