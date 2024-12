Verona-Milan 0-1 gol di Reijnders decide il match

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Ilvince in trasferta anell’incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di serie A. Dopo un primo tempo senza reti, rossoneri in vantaggio al 56?, con Tijjaniabile a sfruttare un grande assist di Fofana e a insaccare alla sinistra di Montipò. E’ il gol chela partita. La vittoria puntella la panchina di Fonseca, che conquista il bottino pieno nonostante l’infortunio di Leao, costretto a lasciare il campo dopo mezz’ora. Ilsale a 26 punti, ilrimane a quota 15 in piena zona retrocessione. L'articolo0-1, gol diilproviene da Ildenaro.it.