Sangio un altro colpo | ecco il difensore Vietina

Nuovodi mercato messo a segno dallavannese. La società ha infatti ufficializzato l’arrivo delclasse 2003 Alessio(nella foto), nativo di Massa cresciuto nei settori giovanili dello Spezia e della Fiorentina, con alle spalle 55 presenze in serie D con la maglia del Seravezza, 20 con il Real Forte Querceta e 11 in questa stagione a Trestina dove, però, è partito titolare soltanto tre volte. Il suo arrivo si è reso è necessario a causa della partenza di Lorenzoni verso Sansepolcro.giunge a 24 ore dall’ufficializzazione del centrocampista Foresta e potrebbe non essere l’ultima operazione in entrata del Marzocco, semmai si riuscisse a trovare l’accordo per la rescissione dell’centrocampista Bertaso che non rientra nei piani tattici si andrebbe a cercare un elemento di pari ruolo che a quel punto completerebbe l’organico a disposizione di Marco Bonura.