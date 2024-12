Formiche.net - Perché è il momento dell’euro digitale. L’analisi del prof. Bagella

La diffusione massiva delle criptovalute, come il dollaro Tether, pone interrogativi cruciali per il ruolo delle banche centrali e la sovranità monetaria degli Stati. Una prima domanda che è lecito porsi è se la circolazione di una monetaistituzionale, emessa cioè dalla banca centrale, sia compatibile con la circolazione di una moneta tradizionale, cartacea. Secondo molti esperti lo è, a patto che vengano introdotti regolamenti chiari per definire il rapporto tra le due monete. Diversi studi delle banche centrali e numerosi paper, incluso uno di Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia (“Il presente e il futuro della moneta nell’era”, dicembre 2021) sottolineano inoltre che le criptovalute hanno poco a che vedere con la monetaistituzionale.Il bitcoin per esempio è uno strumento speculativo privato, un’attività finanziaria, che per sua natura registra continui cambiamenti di valore, e non deve essere confuso con una monetaemessa da enti istituzionali, come la Bce.