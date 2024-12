Lapresse.it - Open Arms, Salvini: “Ora separazione carriere e responsabilità magistrati”

Leggi su Lapresse.it

Cordiale telefonata tra il Vicepremier e Ministro Matteoe l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, dopo l’assoluzione dinel processoieri. “L’occasione è stata l’assoluzione con formula piena con cui si è concluso il processoche vedeva imputato. Il ministro ha particolarmente apprezzato l’attenzione e la gentilezza di Pier Silvio Berlusconi, e ha ricordato con grande affetto le battaglie per una Giustizia giusta affrontate da Silvio Berlusconi e che il centrodestra vuole portare a termine”, fa sapere la Lega.parla con i cronisti: “Oracivile”“È una sentenza secondo me giusta, che mi aspettavo. In altri tribunali non c’è la netta distinzione tra chi giudica e chi indaga.