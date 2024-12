Liberoquotidiano.it - Natale: Fontana, 'sinonimo di memoria, radici e identità, agire per mondo senza guerre'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Lo spirito natalizio è anchedi. Il senso di appartenenza alle nostre comunità che infonde ilci fa sentire parte di un'unica famiglia. È nei momenti difficili che la comunità ci dà la forza e il coraggio per andare avanti e per costruire un futuro migliore". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Lorenzoin occasione del concerto dinell'aula di Montecitorio. "Ecco perché il nostro pensiero va alle persone meno fortunate. A chi vive nelle zone martoriate dalle. Soprattutto ai bambini costretti a convivere con la paura, la fame e la devastazione. In questi giorni, il ricordo e la nostra vicinanza vanno al popolo tedesco, per i gravi fatti avvenuti a Magdeburgo e che ci lasciano sconvolti.