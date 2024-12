Pianetamilan.it - Milan, razzismo contro Maignan: il messaggio del club | FOTO

Quello fra Hellas Verona esembra essere stato un finale agitato. Al fischio dell'arbitro Marinelli, infatti, Mike, portiere rossonero, avrebbe denunciato al direttore di gara dei cori razzisti nei suoi confronti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il nazionale francese si era lamentato per alcuni insulti di stampo razzista sentiti dal lato della sua porta. Lo speaker, poco dopo, ha chiesto dall'altoparlante di evitare tali manifestazioni, ma le sue frasi sono state accompagnate da diversi fischi. La protesta diriporta alla mente quanto accaduto, durante la scorsa stagione, a Udine durante la sfida fra ile l'Udinese. In quell'occasione, il portiere rossonero aveva lasciato il campo. Sospendendo momentaneamente la sfida fra le due squadre e creando una discussione che si è protratta per diverse settimane.