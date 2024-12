Ilnapolista.it - Manchester City in caduta libera: Guardiola perde (2-1) anche a Birmingham

Duràn e Rogers dell’Aston Villa segnano la discesa rovinosa deldi. È una squadra che non sa più vincere, che non incide col possesso palla, che non va oltre i 4-5 tiri in porta a partita. E che soprattutto non sa più difendere di squadra. Si direbbe che i giocatori abbiano un mollato (c’entrerà qualcosa la punizione per i 115 illeciti che pende sul club sportivamente?) e non è bastato il lampo finale di Foden al 93esimo per cambiare qualcosa. Ora si attenderanno le dichiarazioni di, che già più volte aveva parlato del fatto che nessun club può mantenere il proprio allenatore se si continua are.Delle ultime dodici partite, ilne ha vinta solo una. Due pareggiate. E nove le ha perse. Ha perso contro Tottenham (due volte), Bournemouth, Sporting Lisbona, Brighton, Liverpool, Juventus,United e oggi Aston Villa.