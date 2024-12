Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2024 in DIRETTA: gara subito interrotta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA DALLE 11.4510.33 Riparte lacon Roberta Melesi. Deve attaccare.10.33 Questa breve interruzione chiaramente non fa bene a Roberta Melesi. Non è l’ideale.10.32 La francese ha sbagliato la linea e, nel tentativo di non saltare una porta, ha spigolato ed è stata sbalzata. Per fortuna si è già rialzata, dunque a breve si ripartirà.10.31 Bruttissima caduta per Gauche dopo una spigolata..10.31 Primi 15 secondi di scorrimento, poi si comincia a girare. Dopo tanti curvoni con angoli marcati. E’ un bel, completo.10.30 Iniziato ildi St.. In pista Laura Gauche.10.29 La francese Laura Gauche pronta al cancelletto di partenza. Giornata stupenda a St.