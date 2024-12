Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Le Grand Bornand in DIRETTA: Bø ammazza la gara dopo 3 serie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANiente, un altro errore per Giacomel, sono 4 totali. L’azzurro non sprofonda ma resta lontano dalle posizioni che contano.POLIGONO 3/4 – Tanti erroriil norvegese. L’unico che trova lo zero è Perrot, che esce terzo a 8? da Jacquelin secondo. Poi Laegreid. Samuelsson due errori.POLIGONO 3/4 – NON SE NE PARLA NEANCHE! Zero mostruoso di Johannes Bø! Ipoteca la vittoria il fuoriclasse.GIRO 3/5 – Perdono qualche secondo Jacquelin e Samuelsson, a +26? da Bø.GIRO 3/5 – Giacomel con tre errori è appena a 15? dalla top 10.GIRO 3/5 – Beh, resta li dov’era Jacquelin, a +23?. Samuelsson tiene il suo passo. Laegreid li lascia sfogare, consapevole che i conti si faranno al tiro.GIRO 3/5 – Jacquelin proverà a forzare in questa tornata e a mettere pressione a Bø??12:44 Due errori Hofer, un altro per Giacomel e uno per Bionaz.