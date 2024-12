Sport.quotidiano.net - Lecce-Lazio 1-2: Taty e Marusic gol da tre punti, ma che fatica contro i salentini

21 dicembre 2024 – Ladeve dare fondo a tutte le proprie risorse, ma alla fine riesce a trionfare. Al Via del Mare i biancocelesti hanno ragione di uno splendido, che combatte colpo su colpo, salvo poi cadere nel finale per 1-2. I capitolini la sbloccano nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Castellanos, con Guilbert a incassare anche il cartellino rosso per il salvataggio di mano sulla linea. Nella ripresa la pareggia con un super gol Tete Morente, ma a tre minuti dal novantesimorovina la festa salentina, realizzando il gol del definitivo 1-2. Si dispera Giampaolo per la doppia occaisone fallita dai suoi nei minuti di recupero, compresa la traversa di Kaba. I treridanno subito ritmo alla corsa della, ora affiancata all'Inter al terzo posto, iinvece non riescono ad uscire dal folto gruppo appena fuori dalla zona retrocessione.