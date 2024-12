Lortica.it - Il viaggio di ritorno da Sirio

Tivor, il tecnico dei propulsori, si dedicava a trovare la giusta combinazione spazio-temporale traA eB, regolando con precisione la tensione di supporto proveniente da Procione. Intanto, dall’oblò, Blassy osservava le stelle di Orione: Betelgeuse, la rossa, e Rigel, la blu. Sognava ilin Oklahoma, dove sperava di andare da Nancy, la parrucchiera delle celebrità, per tingersi i capelli corti e ricci di rosso e blu. Un colore per ammaliare un uomo, e l’altro per sedurre un altro.Blassy aveva studiato da bambina dalle Carmelitane Scalze, repressa da un’educazione rigida. Una volta adulta, aveva scoperto le sue passioni, condivise da uomini e donne. Per sfuggire ai pregiudizi e al suo odio per le mansioni casalinghe, si era iscritta a un corso di specializzazione in sollecitazione astrale in assenza di gravità.