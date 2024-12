Anteprima24.it - Il bilancio della Municipale: 280 incidenti stradali rilevati ad oggi nel 2024

Tempo di lettura: 2 minutiA pochi giorni dalla fine dell’anno, ildeglinel nostro territorio registra un trend stabile ma preoccupante. Fino ad, sono stati280di cui la metà con feriti, cifra che si avvicina a quella dell’intero anno precedente, quando nel 2023 furono registrati 300 sinistri con una “pericolosa impennata” negli ultimi giorni.L’aumento degli ultimi giorni seppur lieve, solleva preoccupazioni circa l’andamentosicurezza stradale, soprattutto considerando il periodo festivo che sta per iniziare, con un aumento significativo del traffico sulle strade.Analizzando le cause principali degli, si evidenzia ancora una volta la “distrazione alla guida” come fattore determinante, seguita da condizioni meteorologiche avverse e comportamenti di guida imprudenti, come il mancato rispetto dei limiti di velocità.