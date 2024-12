Ilveggente.it - I pronostici di sabato 21 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

di21, scendono in campo tutti i principali campionati:A,, Eredivisie e.La diciassettesima giornata diA prosegue questocon altre tre partite: Torino-Bologna alle 15:00, Genoa-Napoli alle 18:00 e Lecce-Lazio alle 20:45. Il Torino è tornato alla vittoria nello scorso turno, ma i limiti della squadra allenata da Vanoli da quando si è infortunato Zapata sono evidenti, mentre il Bologna è in gran forma.Idi21A,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Il Genoa ha migliorato il suo rendimento con l’arrivo di Vieira, ma resta sterile in attacco e sarà difficile bucare la solida difesa di Conte. Delle tre partite in programma quella sulla carta più da gol è Lecce-Lazio, con i biancocelesti che potrebbe accusare il colpo dei sei gol subiti dall’Inter.