Lanazione.it - Grave bimbo di 21 mesi. Intubato, arriva Pegaso

PONTEDERAe trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dal Lotti di Pontedera. Momenti di apprensione e paura, ieri mattina, per un neonato di 21per una sospetta polmonite bilaterale. Il piccolino è stato portato al pronto soccorso del Lotti alle 9. I genitori, preoccupati per le condizioni delnella notte e nella prima mattina, hanno deciso di portarlo in ospedale per farlo visitare dai medici specialisti. La respirazione del piccolino era affannosa e difficoltosa. Così, giustamente, i genitori non hanno messo in mezzo altro tempo. Alle 9 il piccolino è stato preso in carico dal reparto di Pediatria dove i medici hanno deciso di ricoverarlo. Nella mattinata, purtroppo, le condizioni cliniche del neonato sono peggiorate a causa della sospetta polmonite bilaterale.