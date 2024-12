Ilrestodelcarlino.it - Goldengas, sfida salvezza

Ultima partita del 2024 per laSenigallia che, reduce da quattro sconfitte consecutive che l’hanno fatta scendere in penultima posizione assieme al Teramo con dietro il solo Castel San Pietro, proprio contro la formazione emiliana che la segue in classifica non può fallire l’obiettivo del ritorno al successo. Si gioca domani al PalaPanzini alle ore 18: all’andata Senigallia vinse in trasferta a Castel San Pietro e sarebbe importante bissare il successo anche per riprendere la marcia verso il sesto posto, che ancora non sarebbe irraggiungibile: non vi saranno infatti in questa prima fase retrocessioni dirette ma le prime sei del girone E andranno alla poule promozione, le altre sei a quella per la. Qui, si porteranno dietro i punti della prima fase: see Castel San Pietro finissero dunque di nuovo assieme, come probabile, vincendo domenica i biancorossi partirebbero già con quattro punti in più degli emiliani, avendo vinto anche all’andata.