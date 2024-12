Agendaitaliana.it - Giorgia Meloni celebra uno storico anniversario: 12 anni di Fratelli d’Italia, ecco il suo messaggio

unper il partito conservatore:festeggia i suoi primi 12di vita politica. Dodicifa nasceva, un progetto che sembrava proibitivo ma che oggi rappresenta una delle forze politiche dominanti in Italia e in Europa. Fondato da, Ignazio La Russa e Guido Crosetto, il partito conservatore ha saputo superare sfide e ostacoli, arrivando a occupare posizioni di vertice nelle istituzioni:come Presidente del Consiglio, La Russa come Presidente del Senato e Crosetto come Ministro della Difesa. IldiperrePerre i 12diha pubblicato un post sui social ricordando il lungo percorso del partito: “Dodicifa nasceva, un progetto che molti consideravano impossibile.