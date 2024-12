Thesocialpost.it - Famiglia sterminata dalle esalazioni: “Il grave errore che ha scatenato la tragedia”

La caldaia difettosa potrebbe essere la causa della tragica morte del 49enne Matteo Racheli, insieme al figlio di 11 anni, Elio, e alla compagna di origine sudamericana, Margarida Alcione, 46 anni. La loro figlia di 6 anni è attualmente in gravi condizioni in ospedale. Nuove informazioni emergono sullaavvenuta a San Felice a Ema, nei pressi di Firenze.Leggi anche: Uccide la moglie e i figli di 4 e 9 anni e poi si suicida:in CaliforniaFin dall’inizio, ledi monossido di carbonio erano state identificate come la possibile causa del decesso, ma nell’abitazione erano state rinvenute anche alcune stufe. Le indagini, condotte dai vigili del fuoco sotto la supervisione della procura di Filippo Spiezia, si stanno concentrando sulla caldaia installata nell’abitazione.