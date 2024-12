Rompipallone.it - Conte beffa ancora l’Inter: scippo a gennaio

Leggi su Rompipallone.it

Sulla panchina del Napoli, l’ex allenatore piazza uno sgarbo al: il colpo che cambia il mercato die la corsa scudettoCiò che contribuisce a mantenere sempre viva l’attenzione dei tifosi sul campionato di Serie A, è il fatto che nulla è scontato e tutto va costantemente guadagnato. Anche se non soprattutto nel torneo di quest’anno. Dovecampione d’Italia rimane la grandissima favorita, vista la sua forza, ribadita di recente con il rotondo 6-0 alla Lazio. Ma anche una compagine come quella nerazzurra deve fare attenzione a una concorrenza agguerrita e che non vuole mollare niente. In questo momento, le rivali più accreditate, classifica alla mano e non soltanto, sono Atalanta e Napoli.Molto pericolosi sia i bergamaschi, che si sono consacrati come una realtà del calcio italiano e possono puntare al bersaglio grosso, sia gli azzurri, che con Antonioal timone sono una rivale assai temibile.