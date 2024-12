Unlimitednews.it - Conferenza: “Dal 9 ottobre alla vittoria del trumpismo”. Presso Casa della Patria di Ferrara

Comunicato stampa:Sabato 21 dicembre, in viale Boldrini, alle ore 18:30 é in programma un convegno dal titolo: «Dal novedel».Dove verrà esposta tutta l’evoluzione politica internazionale che va dmanifestazione di Piazza del Popolo di Roma, dove centinaia di migliaia di persone sfidarono la dittatura sanitarista, che in nomeBig Pharma imponeva green pass e vaccini; passando per i nazionalismi che si stanno affermando in tutta Europa; finocompleta delnegli USA, con l’affermazione elettorale di poche settimane addietro. Porteranno i saluti” gli esponenti forzanovisti, Luca Bongiovanni e Davide Pirillo, l’intervento principale é riservato a Gloria Crelli, giornalista, direttricerivista “Fahrenheit 2022” e dirigente nazionale di Forza Nuova.