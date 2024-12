Agi.it - Cibi sani, perché gli Stati Uniti adottano nuovi criteri per riconoscerli

AGI - Limitazione ai contenuti di grassi, sodio e zucchero negli alimenti, promozione per il consumo dinutrizionalmente e naturalmente, come noci e semi, pesce ad alto contenuto di grassi tra cui il salmone, olio d'oliva e acqua, creazione di un "simbolo" da apporre sulle confezioni dei prodotti per il rapido riconoscimento di un cibo sano; posizionamento dell'etichetta nutrizionale sul fronte anteriore dei prodotti. Sono alcuni deiparametri con cui la Food&drug administration (Fda) ha aggiornato il concetto e la valutazione di 'cibo sano'. Norme e indicatori che potranno aiutare gli americani ad avere informazioni alimentari e nutrizionali corrette, ad acquistare e consumare cibo più sano, con un sensibile impatto sulla salute in termine di riduzione di patologie correlate a scorrette abitudini alimentari come malattie metaboliche (sovrappeso e obesità, diabete), cardiache e alcuni tumori, del colon-retto o gastrointestinali ad esempio.