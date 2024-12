Lanazione.it - Botteghe della scienza. L’artigianato in mostra

Recuperare le conoscenze artigiane del territorio per far nascere nuove idee del futuro. Dall’usocamera oscura per disegnare alla tecnicadoratura, dalla creazionecarta fiorentina con cui venivano rivestiti i cannocchiali alla tecnicacianotipia: sono solo alcuni degli appuntamenti delle ’’, ideate dal Museo Galileo. L’iniziativa arriva alla sesta edizione: gli appuntamenti si svolgeranno per dodici domeniche, dal 12 gennaio al 30 marzo, alle 10,30 nella sede del museo in piazza dei Giudici 1 (3 euro più il biglietto di ingresso). A tutti i partecipanti sarà offerta la colazione. Il ciclo di incontri è organizzato in collaborazione con Opera Laboratori e Unicoop Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze. Il programma è incentrato sul recuperomemoria delle antiche tecniche artigiane.