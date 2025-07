Maltempo in Alta Val Seriana piante spezzate e grandine A Treviglio forti raffiche di vento

Una notte di tempesta ha sconvolto la provincia di Bergamo, con raffiche impetuose, grandine e alberi spezzati che hanno causato allagamenti e disagi in tutta l'alta val Seriana. Interventi di emergenza sono stati incessanti fin dalle prime luci dell’alba, testimoniando la forza devastante di questi fenomeni atmosferici. La situazione resta critica e richiede attenzione costante per garantire sicurezza e riprendere serenità alle comunità colpite.

Forti temporali su tutta la provincia di Bergamo fin dalle prime ore di sabato 5 luglio. Era tarda notte quando il fronte ha approciato l' altopiano di Clusone, con intense raffiche di vento e grandine: decine gli interventi del corpo di protezione civile e dei vigili del fuoco, tra piante spezzate e allagamenti. "Abbiamo iniziato ad operare intorno alle 6 – spiega Marcello Scandella, responsabile della sezione baradella della protezione civile operante anche nei paesi vicini -. I reticoli nelle vallette hanno retto, ma la caduta delle foglie per l'impeto della pioggia ha portato all'ostruzione di cavitoie e tombini".

