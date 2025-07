WWE | Trish Stratus torna a SmackDown e sfida Tiffany Stratton a Evolution

Un ritorno in grande stile scuote l'universo WWE: Trish Stratus è tornata a SmackDown e si prepara a una sfida epica contro Tiffany Stratton a WWE Evolution. La Leggenda femminile ha interrotto la promozione di Tiffany, annunciando il suo prossimo match, che promette di infiammare gli spiriti dei fan più appassionati. La rivalità tra queste due icone sta per raggiungere nuovi vertici: preparatevi a uno spettacolo memorabile!

L’episodio di SmackDown del 4 luglio ha riservato una grande sorpresa per la divisione femminile: Trish Stratus è tornata e ha ufficializzato il suo prossimo match, una sfida contro Tiffany Stratton a WWE Evolution. Tiffany Stratton era salita sul ring per promuovere il suo incontro di SummerSlam contro Jade Cargill, ma la campionessa femminile aveva in mente molto più di una sola difesa del titolo. Hold that thought, @tiffstrattonwwe! The Queen of the Ring, @JadeCargill, has arrived pic.twitter.comNgb24RAQxQ — WWE (@WWE) July 5, 2025 Stratton ha annunciato che difenderà anche il titolo a WWE Evolution, in programma per il 13 luglio, rivelando che la sua avversaria sarà nientemeno che la Hall of Famer Trish Stratus. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Trish Stratus torna a SmackDown e sfida Tiffany Stratton a Evolution

