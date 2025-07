Cosa c' è di più soddisfacente e sano che farsi in casa il pan brioche per la colazione?

Prepararsi in casa un soffice e delizioso pan brioche per la colazione è un gesto di vero benessere e soddisfazione. Il mondo del pane, ricco di tradizioni e innovazioni, unisce culture diverse e offre infinite possibilità di gusto. Con il supporto del Grande libro del pane di Piergiorgio Giorilli e i consigli del maestro Davide Longoni, scoprirai come trasformare ingredienti semplici in un capolavoro da condividere. Ecco perché vale la pena cimentarsi in questa avventura culinaria.

È un mondo, quello del pane, che unisce i popoli della Terra. Questo il Grande libro del pane del maestro Piergiorgio Giorilli (Gribaudo) lo racconta al meglio, dai grani alla molitura, dalle tecniche di impasto alle ricette più varie. Tradizionali, sfiziose e internazionali, come questo pan brioche. Pane: il segreto per farlo, conservarlo, riutilizzarlo. Con il maestro, Davide Longoni X Leggi anche › La ricetta del pan brioché profumato con frutta e yogurt INGREDIENTI X 4: 1 kg farina W 300 PL 0,55 300 g latte 10 g curry 200 g uova 40 g lievito compresso 100 g zucchero 25 g sale 200 g burro 300 g uva passa 1 uovo per la superficie Procedimento.

Pan brioche al curry e uva passa. Buona colazione - Ricetta di Piergiorgio Giorilli con Elena Lipetskaia, foto di Francesca Brambilla e Serena Serrani, tratte da “Il grande libro del pane” (Gribaudo). iodonna.it scrive