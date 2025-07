L' under 20 del Pisa Beach Soccer vola in finale di Coppa Italia

L’Under 20 del Pisa Beach Soccer scrive una pagina storica: vola in finale di Coppa Italia! Con una prestazione straordinaria, i giovani nerazzurri di mister Miglionico hanno superato la Happy Car Sambenedettese Beach Soccer 5-1, conquistando un traguardo senza precedenti per il club. Domani, a San Benedetto del Tronto, si aprirà un nuovo capitolo di questa avventura, che promette emozioni e successi ancora più grandi. La strada verso il titolo è ormai tracciata.

Pisa, 05 luglio 2025 - La formazione Under 20 del Lenergy Pisa Beach Soccer vola in finale di Coppa Italia dove domani si giocherà il titolo, a San Benedetto del Tronto, nel derby contro il Farmaè Viareggio. La squadra di mister Miglionico ha superato i padroni di casa Happy Car Sambenedettese Beach Soccer per 5-1 e centra un appuntamento storico per il club nerazzurro. A condurre alla finale di Coppa è una rimonta straordinaria sui marchigiani passati in vantaggio sul calcio d'inizio del secondo periodo con De Baptistis. Il pareggio è immediato con la botta di Bindi alla ripresa, poi è Armadori su calcio di rigore a portare in vantaggio Lenergy Pisa.

