Credem direttore generale Angelo Campani stroncato da malore in ufficio

Una perdita improvvisa che scuote il mondo finanziario. Angelo Campani, 62 anni, direttore generale del Credem, è stato colpito da un malore in ufficio e non ce l’ha fatta. Il consiglio di amministrazione si riunirà il 9 luglio per decidere sul futuro, ma ribadisce che “la continuità operativa della Banca e del gruppo è nel...”.

Il direttore generale del Credem Angelo Campani, 62 anni, è morto ieri mattina a seguito di un improvviso malore Il consiglio di amministrazione, si legge in una nota, è stato convocato per il prossimo 9 luglio al fine di assumere le conseguenti decisioni ma, ricorda, “la continuità operativa della Banca e del gruppo è nel. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Credem, direttore generale Angelo Campani stroncato da malore in ufficio

