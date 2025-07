Stasera tutto è possibile | Stefano De Martino torna al timone dei palinsesti Rai

Stasera, tutto può succedere: alla presentazione dei palinsesti Rai per il 2025-2026, si è svelato il grande ritorno di Stefano De Martino al timone dei programmi di punta. Un evento che entusiasma i fan e promette sorprese ancora più coinvolgenti, tra conferme e nuove collaborazioni. La Rai si prepara a conquistare il pubblico con progetti innovativi e personaggi di spicco, rendendo questa stagione televisiva imperdibile. E la domanda ora è: cosa ci riserverà il futuro?

In occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025-2026, si sono svelati dettagli riguardanti i progetti futuri e le conferme di alcuni programmi di punta. Tra gli argomenti principali, l’attenzione si è focalizzata sul ritorno di uno dei programmi più amati e sulla posizione consolidata del conduttore coinvolto. L’intervista ha anche rivelato possibili collaborazioni e nuovi sviluppi all’interno della rete pubblica. conferma del ritorno di “Stasera tutto è possibile” per il 2026. Durante l’incontro con i giornalisti, Stefano De Martino, protagonista indiscusso del panorama televisivo, ha annunciato ufficialmente che “Stasera tutto è possibile” tornerà nella programmazione della Rai nella stagione 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it