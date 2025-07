Lo scooter danneggiato e la ricompensa all' egiziano Albertini sindaco per un giorno

In una Milano insolita, il sindaco per un giorno, Albertini, ha premiato un giovane automobilista che, invece di fuggire, ha lasciato il suo numero di telefono dopo aver urtato uno scooter danneggiato. Un gesto di grande civiltà e rispetto che ha trasformato una giornata normale in un esempio di onestà e solidarietà cittadina, ricordandoci quanto possa fare la differenza un semplice atto di correttezza nel cuore della città .

