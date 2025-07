Lite tra minorenni ragazzina 16enne accoltella un coetaneo

Un episodio di violenza tra minorenni scuote Maddaloni, Caserta: una ragazzina di 16 anni ha accoltellato un coetaneo di 17, ferendolo alla schiena. L'intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato alla denuncia della ragazza, mentre i due adolescenti si accusavano a vicenda sul posto. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla crescente delinquenza giovanile e sull'importanza di interventi preventivi. Ecco cosa è successo dopo...

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’aggressione quella subìta a Maddaloni (Caserta) da un ragazzo di 17 anni ad opera di una ragazzina di un anno più piccola: il giovane è stato accoltellato alla schiena e la ragazza denunciata dalla Polizia di Stato. Il fatto è avvenuto a Villetta Imposimato, sul posto sono arrivati i poliziotti del Commissariato di Maddaloni che hanno trovato il ragazzo ferito e la ragazzina che si accusavano a vicenda. Poi il ragazzo è stato portato all’ospedale di Caserta per essere operato per la perforazione di un polmone; il 17enne è tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lite tra minorenni, ragazzina 16enne accoltella un coetaneo

In questa notizia si parla di: ragazzina - lite - minorenni - 16enne

Ragazzina cade dalla finestra dopo la lite con in casa - Una tragica scena si è consumata a Teano, dove una ragazzina di 14 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da una finestra durante un confronto in casa.

Tenta di accoltellare gli agenti intervenuti per sedare una lite. Una ragazzina di 14 anni, italiana è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, qualche giorno fa in via Valfonda, a due passi dalla stazione ferroviaria Santa Ma Vai su Facebook

Lite tra minorenni, 16enne accoltella ragazzo di 17 anni; Adolescente accoltellata. Aggressione in centro, individuati gli autori; Rissa in pieno centro: accuse pesanti per una quindicenne.

Lite tra minorenni, 16enne accoltella ragazzo di 17 anni - Un'aggressione quella subìta a Maddaloni (Caserta) da un ragazzo di 17 anni ad opera di una ragazzina di un anno più piccola: il giovane è stato accoltellato alla schiena e la ragazza denunciata dalla ... Lo riporta ansa.it

Maddaloni, lite tra minorenni. Ragazza 16enne accoltella amico 17enne - La vittima ha subito un'operazione per la perforazione di un polmone ma non sarebbe in pericolo di vita. Da msn.com