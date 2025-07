I tre infelici del Napoli che sono pronti a salutare | ecco chi sono

Il Napoli si prepara a salutare tre giocatori che, nonostante le aspettative, non sono riusciti a conquistare il cuore del club. La decisione di cederli, approvata da Antonio Conte, rappresenta un passo fondamentale per rinvigorire la rosa e puntare a nuovi obiettivi. Mentre si discute delle future entrate, queste cessioni potrebbero essere la chiave per un nuovo inizio. Scopriamo chi sono i tre infelici pronti a partire.

Tre giocatori sono pronti a salutare il capoluogo campano, per via del scarso utilizzo o di un amore mai scoccato effettivamente con l’ambiente. Antonio Conte ha acconsentito alla loro cessione Tre cessioni da fare se si vuole alzare il livello della rosa Si sta parlando tanto di entrate in ottica Napoli, ma in uscita serve . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

