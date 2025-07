Rotte transpacifiche e mediterranee | le vie d’acqua chiave per l’economia mondiale

Le rotte transpacifiche e mediterranee sono le arterie vitali dell'economia globale, collegando continenti e facilitando scambi miliardari. L'acqua, coprendo oltre il 70% della Terra, si rivela essenziale per un commercio internazionale in costante crescita, con oltre 12 miliardi di tonnellate di merci trasportate nel 2023. Queste vie d'acqua strategiche, come il Canale di Suez e lo Stretto di Malacca, sono il cuore pulsante del commercio mondiale, e il loro ruolo è destinato a rafforzarsi nel tempo.

L'acqua ricopre piĂą del 70 per cento della superficie terrestre, dunque non vi è da stupirsi se oltre l'80 per cento del volume degli scambi commerciali mondiali avviene via mare: nel 2023 tale flusso è arrivato a toccare 12,29 miliardi di tonnellate, +2,4 per cento rispetto al 2022. Alcune importanti rotte commerciali marittime collegano il Nord America, l'Europa e l'Asia Pacifica attraverso il Canale di Suez, lo stretto di Malacca e il Canale di Panama. Su queste rotte transita la maggior parte del traffico marittimo, ma vi sono numerose altre «vie» piĂą brevi eppure non meno trafficate. Stanno poi gradualmente acquisendo importanza, soprattutto militare, per ora, le rotte polari artiche.