meteo italia divisa in due tra caldo e piogge ecco le previsioni

L’Italia si appresta a vivere un inaspettato capovolgimento climatico, con il Paese diviso tra ondate di caldo record e improvvise piogge. Dopo settimane di onde di calore africano, il primo weekend di luglio segna un cambio di scenario, con instabilità e temporali che colpiscono soprattutto il Nord e il Centro. Scopri le previsioni dettagliate per prepararti al meglio a questa breve ma intensa fase meteorologica.

Dopo l’ ondata di caldo record, le previsioni meteo tendono a un drastico cambiamento in alcune zone del Paese. L’Italia sarà di fatto divisa in due a partire da questo primo weekend di luglio. L'anticiclone africano sta iniziando a diminuire in intensità ma non ovunque. Instabilità e temporali nelle ultime ore hanno cominciato a colpire soprattutto il Nord Italia. E sono in espansione anche in parte del Centro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it