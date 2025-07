Allarme incendio sul volo Ryanair | il video dei passeggeri in fuga sulle ali VIDEO

Un normale volo Ryanair si è trasformato in un incubo quando, alle prime luci dell’alba, una segnalazione d’incendio ha scatenato il panico tra i passeggeri. La fuga sulle ali dell’aereo ha catturato l’attenzione di tutti, con immagini incredibili di sopravvivenza e coraggio. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza aerea sia fondamentale e quanto possa cambiare in un attimo un viaggio. Ecco cosa è successo realmente...

– Un momento di normale attesa prima del decollo si è trasformato in un incubo per i passeggeri del volo Ryanair da Palma di Maiorca a Manchester. Alle 00:36 del 5 luglio, una spia luminosa ha segnalato un possibile incendio a bordo, scatenando il panico e portando all’evacuazione immediata dell’aereo. L’ansia ha rapidamente sostituito la calma mentre il personale tentava di gestire la situazione. . Nel caos generale, alcuni passeggeri, presi dalla paura, hanno scelto di abbandonare l’aereo in maniera pericolosa, saltando dalle ali e cadendo sulla pista. 🔗 Leggi su Tvzap.it