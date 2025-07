Diogo Jota è il giorno dei funerali L’arrivo della moglie e dei compagni

Il lutto scuote il mondo del calcio: oggi, a Gondomar, si tengono i funerali di Diogo Jota e André Silva, due promettenti talenti scomparsi tragicamente in un incidente. La scena è stata attraversata dall’emozione e dalla solidarietà, mentre la moglie di Jota, Rute Cardoso, arriva a rendere omaggio a chi non potrà più tornare. Un momento di profonda commozione che lascia tutti con un senso di vuoto e ricordo.

Roma, 5 luglio 2025 – E’ il giorno dei funerali di Diogo Jota e suo fratello André Silva, le due stelle del calcio scomparse prematuramente in un incidente stradale a Zamora, in Spagna. La moglie dell’attaccante del Liverpool, Rute Cardoso, sposata 11 giorni prima del fatale incidente, è arrivata ieri in Portogallo, a Gondomar, città natale dove sono state trasportate le salme dei due fratelli di 28 e 26 anni. Cardoso, visibilmente distrutta dal dolore, ha abbracciato familiari, amici e colleghi accorsi nella cittadina vicino a Porto per partecipare alle esequie. Tanti i calciatori arrivati a rendere l’ultimo saluto a Diogo e Andrè Silva, che giocava nel Penafiel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Diogo Jota, è il giorno dei funerali. L’arrivo della moglie e dei compagni

