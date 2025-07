Lascia i ristoranti fine dining per proporre solo cucina casalinga La seconda vita di uno chef calabrese

Dimenticate i ristoranti di alta classe: a Casalura, Cirò Marina, uno chef calabrese trasforma la cucina casalinga in un viaggio di sapori autentici e confortanti. Il banco ricco di specialità quotidiane è la seconda vita di una tradizione genuina, premiata come Campione Regionale della Calabria nella guida Street Food 2026. Un’esperienza che riscalda il cuore e il palato, pronta a conquistarvi con ogni morso.

Un banco ricco che ogni giorno sfama i clienti con piatti di conforto: A Casalura a Cirò Marina è il Campione Regionale della Calabria nella nuova guida Street Food 2026. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Lascia i ristoranti fine dining per proporre solo cucina casalinga. La seconda vita di uno chef calabrese

In questa notizia si parla di: lascia - ristoranti - fine - dining

Lascia i ristoranti stellati e conquista Parigi con il suo kebab: la storia di una chef - Sarah Benmansour, ex sous chef di rinomati ristoranti stellati, ha abbandonato il mondo dell’alta cucina per realizzare un sogno audace: portare il kebab gastronomico per le strade di Parigi.

Nella quiete raffinata del Chianti Classico, Il Visibilio – ristorante fine dining e Stella Michelin del The Club House 5*L – dà il via a un ciclo di serate imperdibili: le Cene a 4 Mani. Ogni appuntamento celebra la cucina d’autore con collaborazioni uniche tra ch Vai su Facebook

Oltre il fine dining: così gli chef sono alla ricerca di alternative alle stelle e ai costosi modelli nordici; I dieci ristoranti di fine dining migliori al mondo secondo gli utenti TripAdvisor; Fine dining morto, Milano insicura e odiosa: Felix Lo Basso sul Corriere.

Christian Mandura lascia Unforgettable: "Il fine dining non morirà mai, ma è un momento di cambiamento" - Ennesimo scossone a Torino: Christian Mandura lascia Unforgettable, che continua con un'altra direzione gastronomica. Da gamberorosso.it

"I ristoranti fine dining? Soffrono, serve una cucina più rilassata che se la tiri un po' meno". L'allarme degli chef - Tra marginalità strette e aspettative esorbitanti, gli chef del fine dining fanno fatica ad arrivare a fine mese. Scrive gamberorosso.it