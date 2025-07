La festa di Fratelli d'Italia è un casting per scegliere il candidato sindaco a Roma

Alla festa di Fratelli d'Italia a Roma, il palco si anima con un casting che potrebbe cambiare il volto della città: Arianna Meloni, Fabio Rampelli e Andrea Abodi sono i nomi in lizza per la candidatura a sindaco. Tra audizioni e discussioni, si delineano le prossime mosse per il Campidoglio. Resta con noi per scoprire chi sarà il volto scelto per guidare la Capitale verso un futuro nuovo e deciso. Continua a leggere...

Arianna Meloni, Fabio Rampelli, Andrea Abodi. Tutti e tre possibili nomi in corsa per il Campidoglio. Le audizioni alla festa romana di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

All'Eur la festa di Fratelli d'Italia che guarda al futuro della Capitale: "Sei grande, tornerai Roma" - Torna a Roma la grande festa di Fratelli d’Italia, un evento che guarda al futuro della capitale con entusiasmo e determinazione.

