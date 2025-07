Scoperta drug room a Catania il video del blitz | portone blindato e finestrella per la cessione della droga

Una scena da film che si trasforma in realtà: a Catania, la Polizia ha smantellato una drug room nascosta dietro un portone blindato e una piccola finestrella. L’operazione ha portato all’arresto di un 25enne per spaccio ed evasione, mentre cinque consumatori di crack sono stati denunciati. Un colpo deciso contro il traffico di droga nella città etnea, dimostrando ancora una volta come le forze dell’ordine siano sempre vigili e determinate.

